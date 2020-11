Difesa: sottosegretario Calvisi, grazie al generale Risi per "professionalità" in guida missione Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie al generale Michele Risi che nel corso del suo mandato ha assolto l’incarico con elevata professionalità e spirito di servizio al comando di 3.500 militari della forza multinazionale che opera in Kosovo per garantire la stabilità e la sicurezza". Lo scrive il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, in una nota. "Al generale Franco Federici, che oggi assume il comando della missione, auguro buon lavoro, certo che continuerà a garantire la sicurezza e la stabilità in Kosovo, assicurando la libertà di movimento e un ambiente sicuro per tutti i residenti kosovari, a prescindere dell'etnia di appartenenza, affinché possano vivere in pace in un sistema pienamente democratico", aggiunge.(Res)