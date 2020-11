Georgia: protesta di piazza dell'opposizione contro esito elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non aspettatevi che qualcosa venga risolto in uno o anche due incontri, questa è una questione molto difficile", ha detto ai giornalisti uno dei leader del partito Georgia europea, Davit Bakradze, dopo la riunione. "Il Paese affronta una crisi politica. Le differenze sono enormi. Il compito delle nostre forze responsabili è cercare di trovare un compromesso gradualmente, passo dopo passo. Spero che finalmente riusciremo a raggiungere un accordo", ha detto Bakradze. "Non escludo che non si raggiunga un accordo. C'è un'alta probabilità che si finisca in questo modo. La nostra posizione è assolutamente chiara e ferma. Il consolidamento non sarà possibile nel Paese senza nuove elezioni", ha poi aggiunto. (Res)