Usa: mascherine obbligatorie nel Nord Dakota

- Il governatore del Nord Dakota, il repubblicano Doug Burgum, ha emesso un ordine che rende obbligatorio l’uso delle mascherine facciali in tutto lo Stato per limitare la diffusione delle mascherine. Lo riporta il sito d’informazione “The Hill”, secondo cui l’ordine entrerà in vigore a partire da lunedì 16 novembre. Le mascherine saranno obbligatorie sia all’interno di luoghi pubblici, uffici e imprese che all’aria aperta quando non è possibile mantenere il distanziamento fisico. L’ordine include tuttavia alcune eccezioni per i bambini sotto i 5 anni di età, gli individui con disabilità fisiche o mentali e i servizi religiosi. “Indossare una mascherina è l’arma più efficace contro il Covid. È uno strumento semplice, ma è fondamentale per proteggere i nostri cari e rallentare il contagio”, ha affermato il segretario alla Salute dello Stato Dirk Wilke.(Nys)