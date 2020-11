Regno Unito: fonti stampa, governo verso divieto di vendita auto a benzina e diesel dal 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson intende annunciare la prossima settimana un piano che prevede il divieto di vendita di nuove macchine a benzina e diesel a partire dal 2030. E' quanto si legge oggi sul quotidiano britannico "Financial Times", secondo cui Johnson pensa in questo modo di accelerare un piano originariamente previsto per il 2040 al fine di ridurre le emissioni di gas serra. L'annuncio dovrebbe avvenire nel corso di un discorso sulla protezione dell'ambiente in programma la prossima settimana. Secondo il "Financial Times", questa misura non riguarderà la macchine ad alimentazione ibrida.(Rel)