Legge Bilancio: Roscani (Gn-Fd'I), da governo altri 100 milioni per bonus monopattini, sbagliare è peccato ma perseverare è diabolico

- Il presidente di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, Fabio Roscani, dichiara che "sbagliare è peccato, perseverare è diabolico. In un momento di crisi, in cui migliaia di italiani hanno perso il lavoro o rischiano di perderlo, il governo ignora i cittadini e continua per la sua strada stanziando altri 100 milioni di euro in bozza manovra finanziaria per il bonus monopattini. Non sarebbe meglio destinare queste risorse per potenziare il trasporto pubblico, per creare lavoro o per garantire sicurezza nelle scuole?". (Com)