Milano: furti di pacchi Amazon a bordo di Tir, Polizia Stradale arresta due persone in tangenziale Ovest

- Ieri pomeriggio, presso l'area di servizio di Rozzano Est (MI) la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini romeni per furto aggravato in concorso. Durante il servizio di vigilanza e controllo presso le aree di servizio, una pattuglia della Sezione di Milano della Polizia Stradale, mentre faceva accesso all'area di servizio di Rozzano est, negli stalli riservati ai mezzi pesanti del parcheggio retrostante la zona ristorazione, ha notato uno strano movimento. Adottando tutte le cautele del caso, i poliziotti si sono avvicinati e hanno sorpreso una persona che, dall'interno del vano di carico del rimorchio di un autoarticolato in sosta, stava passando alcuni pacchi a un uomo. Alla vista della pattuglia della Polstrada, l'uomo sul camion ha abbassato la saracinesca del mezzo, chiudendosi all'interno, mentre il complice a terra si è allontanato a piedi con il chiaro intento di eludere il controllo. I poliziotti li hanno bloccati entrambi e li hanno controllati verificando che si trattava di due cittadini romeni, uno di 24 anni e l'altro di 32, autisti dello stesso veicolo commerciale. Durante la perquisizione gli agenti della Polizia Stradale hanno trovato due borse contenenti vari oggetti di valore di probabile provenienza furtiva in quanto ancora nelle scatole originali provviste di pellicola protettiva ed etichette con codice a barre; in cabina, inoltre, occultati dietro la brandina e nel portaoggetti, è stata trovata una trentina di altri pacchi, anch'essi di probabile provenienza furtiva. (segue) (Rem)