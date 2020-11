Milano: furti di pacchi Amazon a bordo di Tir, Polizia Stradale arresta due persone in tangenziale Ovest (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 19 colli trovati a terra erano ancora integri nelle loro confezioni marchiate Amazon ed erano in buona parte già stati messi in borse di stoffa per facilitarne il trasporto. Dalla perquisizione personale, addosso a uno dei due malviventi i poliziotti hanno rinvenuto un sigillo di colore rosso, forzato, riportante il numero univoco di spedizione indicato sulla scheda di trasporto internazionale Cmr, nonché arnesi da scasso tra cui un termometro da carne con punta metallica. La responsabile della sicurezza Amazon, convocata in ufficio per la riconsegna della merce rubata, ha confermato alla Polizia Stradale che, come da prassi aziendale, una volta caricata la merce dai magazzinieri, il carico viene sigillato e il conducente non può in alcun modo accedervi senza manomettere o forzarne il sigillo di sicurezza. Dalle verifiche svolte dai poliziotti si è poi appurato che l'autoarticolato era partito nel pomeriggio, verso le 15.30, da Casirate d'Adda (Bg) diretto a Buccinasco (Mi) al magazzino Amazon e, con molta probabilità, che anche la merce priva di involucro ritrovata fosse provento di un altro furto, ai danni di Amazon, sui quali sono ancora in corso approfondimenti. La direttissima fissata per la mattinata odierna ha convalidato l'arresto dei due cittadini romeni, con l'applicazione del divieto di dimora. (Rem)