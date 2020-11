Covid: Lega Lazio, al Santa Maria Goretti Latina 50 operatori positivi e pochi posti letto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ben cinquanta operatori sono positivi al Santa Maria Goretti di Latina, di cui 20 riguardano solo il pronto soccorso". Lo dichiara in una nota Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in consiglio regionale del Lazio. "Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dica come intende risolvere l'ulteriore sofferenza di organico dell'unico nosocomio Covid del territorio e se non ritenga insufficiente la capienza di appena 190 posti letto Covid nella provincia di Latina, che conta oltre 570mila abitanti''. (Com)