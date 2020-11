Difesa: operazione Igea, al via postazione "drive through" Aeronautica militare in Brianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono operative da ieri presso Lecco, Meda e Caponago le prime tre postazioni "drive through" predisposte dall’Aeronautica militare nell’ambito dell’Operazione Igea, fortemente voluta dal ministero della Difesa per incrementare, attraverso personale sanitario specializzato di tutte le forze armate, la capacità giornaliera del Servizio sanitario nazionale di effettuare tamponi per la ricerca di Sars-Cov-2 su tutto il territorio nazionale. Lo si legge in un comunicato dell'Aeronautica militare, secondo cui a breve saranno operative altre dieci postazioni a Linate, presso il Centro logistico sportivo di presidio della prima Regione aerea di Milano, e presso i centri urbani di Vigevano, Pavia e Voghera. "Tutte le strutture campali a supporto delle suddette postazioni di test rapido sono state approntate in tempi brevissimi, su indicazione del Comando operativo di vertice interforze, da personale del terzo Stormo di Villafranca, reparto logistico di proiezione dell’Aeronautica militare, rapidamente impiegabile per supporto operativo e logistico alle forze schierate sia in territorio nazionale, sia al di fuori dei confini nazionali, e nel supporto alle emergenze in campo nazionale". (segue) (Com)