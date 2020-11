Difesa: operazione Igea, al via postazione "drive through" Aeronautica militare in Brianza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, fa sapere l'Aeronautica, sono oltre 50 le unità sanitarie specializzate della forza armata – tra medici, infermieri e personale di supporto – inviate in queste zone a supporto dell’emergenza, che opereranno in coordinamento le autorità sanitarie regionali e locali, molti dei quali arruolati tramite il concorso straordinario bandito in estate per fare fronte all’emergenza Covid-19. Tali postazioni "drive through difesa" (Dtd) permetteranno a tutti i cittadini che necessitano di effettuare il tampone rapido di accedere alle postazioni direttamente in auto, per poi essere indirizzati verso altre postazioni dedicate per il tampone molecolare qualora si rendesse necessario. "L’attenzione delle Forze armate è continua e costante in tutti i settori - addestrativo, operativo e logistico - ed ha permesso di mettere in campo tutti gli assetti richiesti per il contrasto alla diffusione del Coronavirus con un numero importante di uomini, mezzi e strutture". (segue) (Com)