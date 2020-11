Difesa: operazione Igea, al via postazione "drive through" Aeronautica militare in Brianza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando operativo di vertice interforze ha continuato a coordinare le attività di supporto alla Sanità nazionale con l’invio di medici e infermieri militari, la predisposizione di strutture sanitarie militari per accogliere i pazienti, i voli sanitari di emergenza ed in bio-contenimento, i trasporti di materiale sanitario e il supporto alle forze dell’ordine in attività di pubblica sicurezza. Si segnala inoltre che la Croce rossa italiana (Cri) ha chiesto al comando della prima Regione aerea di Milano di far accedere due testate giornalistiche ("Il Fatto Quotidiano" e "Milano Today") presso una delle palazzine tuttora utilizzate per esigenza Covid. "L'attività è gestita completamente da Cri e a similitudine di quanto accaduto in analoghe occasioni, non viene richiesta partecipazione di testimonial di Forze armate nelle riprese e interviste, che saranno tutte a cura della Cri. Nei servizi verranno semplicemente sottolineati i termini della collaborazione tra Aeronautica militare e Croce rossa italiana nel quadro più ampio delle misure fortemente volute dal ministro della Difesa per supportare le realtà locali/regionali nell'emergenza". (Com)