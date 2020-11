Portogallo: conclusa 13ma edizione della Festa del cinema italiano con sostegno ambasciata Lisbona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la proiezione dell'ultimo film in rassegna, "Gli anni più belli", di Gabriele Muccino, si è conclusa ieri la 13ma edizione della Festa del Cinema italiano a Lisbona, organizzata dall'Associazione "Il Sorpasso" con il sostegno dell'ambasciata d'Italia a Lisbona. L'iniziativa ha riscosso uno straordinario successo di pubblico, che ha riempito le sale della capitale coinvolte nella kermesse fino al limite consentito dalle restrizioni in vigore in Portogallo per il contenimento della pandemia. "E' stato bellissimo e veramente molto gratificante osservare l'entusiasmo con cui il pubblico, ogni volta, a conclusione dei film, manifestava con interminabili applausi il proprio apprezzamento per questa eccezionale occasione di contatto con la cultura cinematografica italiana, qui apprezzatissima", ha dichiarato l'ambasciatore Carlo Formosa. (segue) (Spm)