Portogallo: conclusa 13ma edizione della Festa del cinema italiano con sostegno ambasciata Lisbona (2)

- Oltre 4 mila spettatori hanno assistito alla proiezione dei 17 film in rassegna, tra cui spiccano le anteprime nazionali di "Pinocchio", di Matteo Garrone, "Momenti di Trascurabile Felicità", di Daniele Lucchetti, "L'uomo del labirinto", di Donato Carrisi, "Favolacce" dei fratelli D'innocenzo. Con una notevole copertura da parte di tutti i più importanti organi di stampa e comunicazione nazionali, l'iniziativa e i film proiettati hanno riscosso un grande successo anche di critica, che ha molto apprezzato in particolare la retrospettiva realizzata in collaborazione con la "Cinemateca Portuguesa" e il Museo del Cinema, su Federico Fellini, in occasione del centenario dalla sua nascita, con la proiezione di molte opere in copia restaurata. Ampio spazio è stato dato anche ai film dedicati alla grande arte italiana – pittura, architettura, scultura e musica. Dopo Lisbona, il Festival continuerà ora in 10 città portoghesi, tra cui Porto, Coimbra e Aveiro, per poi proseguire a dicembre in altri Paesi lusofoni. (Spm)