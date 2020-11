© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati generali del M5s, "partiti con 8000 partecipanti, si stanno svolgendo in maniera congrua con i 300 delegati regionali. Il M5s sta dando prova di grande partecipazione per la sua riorganizzazione interna, con entusiasmo e condivisione. Una ripartenza fondamentale per il nostro futuro". Lo scrive su Facebook la senatrice Emma Pavanelli, componente del direttivo M5s di palazzo Madama.(Rin)