Perù: ancora proteste e disordini per la destituzione di Vizcarra, 27 feriti

- Sono proseguite anche questa mattina in Perù le forti proteste contro la destituzione da parte del parlamento del presidente Martin Vizcarra, coinvolto in un affare di corruzione. Secondo quanto riferisce il portale “Notimerica”, gli scontri tra i manifestanti e le forze di polizia a Lima hanno causato il ferimento di almeno 27 persone. Molti dimostranti si sono radunati davanti all’abitazione del nuovo primo ministro, Antero Flores-Araoz, e sono venuti a contatto con un gruppo di agenti in assetto antisommossa. Tra i feriti vi sarebbero almeno 16 civili e 11 poliziotti. Tre dei manifestanti sarebbero in condizioni particolarmente gravi e due sono attualmente ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Almenara. Il comandante generale della polizia, Jorge Lam, ha denunciato l’uso di bombe incendiarie da parte dei dimostranti. Il ministro dell’Interno, Gaston Rodriguez, ha precisato che gli agenti hanno utilizzato solo armi “deterrenti” e che è stata aperta un’indagine sui fatti. (segue) (Brb)