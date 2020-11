Perù: ancora proteste e disordini per la destituzione di Vizcarra, 27 feriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre fuori infuriava la protesta, nei giorni scorsi all’interno del palazzo di governo si insediava il nuovo esecutivo del presidente Manuel Merino; un governo che l’ex presidente Vizcarra in dichiarazioni rilasciate alla stampa ha definito un “ritorno al passato”. Tra i nomi del nuovo esecutivo, spiccano quelli di tre ex ministri del governo del presidente destituito Pedro Pablo Kuczynski, dimessosi nel 2018 con l’accusa di corruzione: l’ex ministro dell’Agricoltura, José Arista, che assumerà adesso la guida del ministero dell’Economia; l’ex ministro della Salute, Fernando D'Alessio, che andrà al dicastero dell'Educazione, e Abel Salinas Rivas, che guiderà il ministero della Salute dopo avere ricoperto lo stesso incarico durante la breve presidenza di Kuczynski. Agli Interni ritorna l'ex tenente generale della polizia nazionale Gaston Rodriguez, già ministro per un breve tempo tra aprile e giugno di quest’anno. La Difesa passa a Walter Fernando Chavez Cruz, consigliere dell'ex primo ministro Walter Martos, mentre al ministero del Lavoro è stato convocato Juan Sheput, titolare dello stesso dicastero sotto la presidenza di Alejandro Toledo. L'ex procuratore generale Delia Munoz assume la guida del ministero di Giustizia. (segue) (Brb)