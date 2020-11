Perù: ancora proteste e disordini per la destituzione di Vizcarra, 27 feriti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, la Corte costituzionale del Perù ha annunciato che esaminerà mercoledì prossimo, 18 novembre, la causa presentata dal governo dell'ex presidente Vizcarra a metà settembre che chiedeva al tribunale di pronunciarsi sulla competenza del Congresso di destituire un capo di stato per "incapacità morale”. L’alto tribunale è finito sotto attacco per non essersi ancora espresso in merito alla questione, sottoposta all’attenzione dei magistrati oltre un mese fa, quando Vizcarra si trovava ad affrontare la prima mozione di sfiducia nei suoi confronti per presunte irregolarità nei contratti sottoscritti dal ministero della Cultura con il cantante Richard Swing. (segue) (Brb)