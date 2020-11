Perù: ancora proteste e disordini per la destituzione di Vizcarra, 27 feriti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A invocare l’intervento della Corte costituzionale è stata la stessa Organizzazione degli stati americani (Osa), che in un comunicato diffuso mercoledì ha manifestato la sua "profonda preoccupazione per la nuova crisi politica" in corso in Perù e ha ribadito che la legittimità delle decisioni adottate dal parlamento con la destituzione dell'ex presidente Vizcarra "dev'essere valutata dal Tribunale costituzionale". "Il segretariato generale dell'Osa ribadisce che spetta alla Corte Costituzionale del Perù pronunciarsi sulla legalità e legittimità delle decisioni istituzionali adottate, nonché sulle differenze che possono esistere nell'interpretazione della Costituzione", si legge nella nota firmata dal segretario generale Luis Almagro. (segue) (Brb)