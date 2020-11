Israele: 18 arrestati durante una protesta anti-Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciotto persone sono state arrestate oggi in Israele, durante gli scontri con la polizia nel corso di una protesta contro il primo ministro Benjamin Netanyahu lungo l'autostrada 1 Tel Aviv-Gerusalemme. La polizia ha istituito una serie di posti di blocco lungo il percorso della marcia, definita “illegale” dalle forze dell’ordine, ed è intervenuta per arrestare alcuni dimostranti rei di aver “disturbato l'ordine pubblico e non aver obbedito alle istruzioni", riferisce il quotidiano online “Times of Israel”. Diversi filmati diffusi in rete mostrano i manifestanti che occupavano una corsia dell’autostrada, consentendo al traffico di scorrere, contrariamente a quanto riferito dalla polizia. Gli organizzatori della marcia asseriscono di avere ricevuto i permessi per manifestare, accusando le forze dell’ordine di aver provocato gli scontri. Diversi attivisti trasportavano grandi sottomarini gonfiabili, in riferimento alle accuse contro Netanyahu di presunto riciclaggio di denaro nel caso dell’acquisto di sottomarini prodotti dalla Thyssenkrupp. Quattro parlamentari hanno marciato con i manifestanti: Moshe Ya'alon e Ofer Shelah di Yesh Atid-Telem (partito centrista formato dai transfughi di Blue Bianco), Eli Avidar di Yisrael Beiteinu (partito della destra laica) e Yair Golan di Meretz (partito della sinistra laica). (Res)