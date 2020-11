Difesa: Usa assicurano a Giappone sostegno sulle isole Senkaku, contese dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa del Giappone Nobuo Kishi e il segretario ad interim alla Difesa degli Stati Uniti, Chris Miller, hanno avuto oggi una conversazione telefonica durante la quale hanno concordato che le Isole Senkaku, nel Mar Cinese Orientale, rientrano nell’ambito di applicazione del Trattato di sicurezza bilaterale. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Tokyo. La sovranità sulle isole è rivendicata anche dalla Cina, che le chiama Diaoyu. Kishi e Miller hanno fatto riferimento in particolare all’articolo 5 del trattato, che obbliga gli Stati Uniti a intervenire in caso di attacchi armati in territorio giapponese. “Ci opponiamo a qualsiasi cambiamento unilaterale dello status quo con la forza”, ha ribadito nell’occasione Kishi facendo riferimento alla crescente assertività della Cina al largo delle sue coste. Negli ultimi mesi, infatti, Pechino ha notevolmente accresciuto la propria presenza militare nel Mar Cinese Orientale e nel Mar Cinese Meridionale, alimentando le tensioni con i Paesi costieri che rivendicano territori in quelle acque. (segue) (Res)