Difesa: Usa assicurano a Giappone sostegno sulle isole Senkaku, contese dalla Cina (2)

- La questione delle Isole Senkaku era stata nei giorni scorsi anche al centro della telefonata tra il premier giapponese Yoshihide Suga e Joe Biden, vincitore delle elezioni dello scorso 3 novembre negli Stati Uniti. Kishi e Miller hanno discusso oggi anche di altre questioni di interesse comune come la minaccia nucleare della Corea del Nord e i piani di difesa missilistica del Giappone. Dalla telefonata è emersa la disponibilità di entrambi i Paesi a continuare a cooperare per contrastare il trasferimento in Corea del Nord di prodotti esplicitamente vietati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e la comune preoccupazione per il programma missilistico di Pyongyang. Miller ha assunto la guida del Pentagono solo questa settimana, dopo la decisione del presidente uscente Donald Trump di licenziare Mark Esper. (Res)