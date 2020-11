Lavoro: Gelmini, priorità è sopravvivenza aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, in una nota afferma: "il confronto fra parti sociali e organizzazioni datoriali deve essere, in un momento come questo, quanto più possibile costruttivo. È certamente un bene che Bonomi e Landini si parlino: vanno evitati gli scioperi e va compreso che la priorità in questo momento, dopo la tutela della salute, è la sopravvivenza delle aziende, quelle stesse aziende che poi dovranno applicare i contratti di lavoro e pagare gli stipendi. La cosa più urgente adesso è impedire la chiusura delle imprese e la perdita di migliaia di posti di lavoro. Se una realtà economica chiude i battenti per la crisi provocata dalla pandemia, i contratti serviranno a poco".(com)