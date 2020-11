Sanità: Pd, nel Milanese mancano oltre duecento medici di base, Regione incentivi assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella città di Milano mancano 56 medici di medicina generale e 160 sono quelli di cui è carente il resto del territorio di Ats Città Metropolitana (che comprende anche la provincia di Lodi). A denunciare queste “gravi carenze” sono stati i consiglieri regionali del Pd Fabio Pizzul, Carmela Rozza e Carlo Borghetti, nel corso di una conferenza stampa telematica che si è svolta questa mattina. “Sono numeri molto significativi, se si pensa che un medico di medicina generale può arrivare ad avere anche 1.500 pazienti”, ha osservato il capogruppo dem Fabio Pizzul. A Milano città la carenza maggiore si registra nel Municipio 9, dove mancano 18 medici di medicina generale. Seguono il Municipio 2 e il Municipio 5, “sotto” rispettivamente di dieci e otto camici bianchi. Nella città metropolitana a soffrire di più è il distretto Melegnano e Martesana, in cui mancano all’appello 58 medici. “E questi numeri sono già in difetto, perché si aggiungono altri pensionamenti”, ha avvertito Carmela Rozza, esortando: “Non possiamo lasciare scoperta la città da queste figure”. La Regione Lombardia da marzo ha fatto tre bandi per reperire i medici mancati, senza riuscire però a colmare le carenze. Questo perché - secondo la consigliera dem - ha fatto “bandi burocratici”. Il Pd suggerisce invece, considerata l'emergenza, di aprire i posti anche ai medici senza specializzazione in medicina generale e di mettere a punto misure "incentivanti". (segue) (Rem)