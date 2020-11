Sanità: Pd, nel Milanese mancano oltre duecento medici di base, Regione incentivi assunzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bisogna creare subito delle condizioni di incentivo per chi si impegna e accetta di venire a fare il medico di medicina generale a Milano. Proponiamo di individuare immediatamente sedi da offrire loro gratuitamente. Per incentivare i nuovi ad accettare le posizioni offerte dalla Regione Lombardia servono poi attrezzature di diagnostica leggera e personale di supporto e anche agli attuali medici di medicina generale vanno offerte sedi in cui si possono associare per poter fare i tamponi rapidi e i vaccini. Bisogna dargli dpi e tutti gli strumenti di diagnostica, a partire dal saturimetro, fino alle tac portatili”, ha spiegato Rozza. “La Regione - ha denunciato poi Borghetti - non ha mai messo in campo una strategia di coordinamento e di sostegno ai medici di medicina generale. Farli lavorare insieme, dotarli di una segretaria e magari anche del supporto di un infermiere e un fisioterapia, incentivarli a lavorare in cooperativa sarebbe stato strategico e ancora lo si può fare, visto che i numeri e le carenze stanno diventando così importanti". "È evidente che questa carenza non si può risolvere dall’oggi al domani e serve una strategia di medio e lungo periodo, ma nel frattempo è necessario che la Regione dia tutto il supporto possibile a questi medici, togliendogli la parte di lavoro più burocratica e lasciandoli al loro mestiere”, ha concluso Borghetti. (Rem)