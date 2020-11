Italia-Albania: il 18 novembre convegno su lavoro, integrazione e previdenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà mercoledì 18 novembre, alle ore 10:30 in videoconferenza, il convegno "Albanesi in Italia: lavoro, integrazione, previdenza", promosso dalla Fai Cisl in partenariato con la rivista e centro studi "Confronti" e il Patronato Inas Cisl. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, all'incontro interverranno Onofrio Rota, segretario generale Fai Cisl, Gigi Petteni, presidente Inas Cisl, il senatore Tommaso Nannicini, componente della commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, Francesca Puglisi, sottosegretario di Stato al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Anila Bitri Lani, ambasciatore d'Albania in Italia, il sociologo Rando Devole, Sokol Dedja, vice ministro per l'Europa e gli Affari esteri, mentre le conclusioni saranno affidate al segretario nazionale della Cisl Giulio Romani. Durante l'evento, moderato dal direttore di "Confronti" Claudio Paravati, saranno proiettate anche alcune videointerviste con le testimonianze di lavoratrici e lavoratori albanesi. (segue) (Com)