Italia-Albania: il 18 novembre convegno su lavoro, integrazione e previdenza (2)

- "Gli immigrati albanesi – spiega il segretario generale della Fai Cisl, Onofrio Rota – lavorano in tutti i settori della nostra economia ma sono particolarmente numerosi nell'agroalimentare, con una presenza cresciuta negli ultimi decenni fino a diventare una delle collettività più numerose. Il loro contributo, come quello di tutti gli immigrati, è indispensabile per la tenuta e la crescita del settore. Per questo, partendo dalle preoccupazioni di molte lavoratrici e lavoratori nostri iscritti, abbiamo voluto promuovere un approfondimento sui loro diritti e su diversi aspetti dei processi di integrazione sociale, culturale ed economica, a cominciare dal fatto che la stragrande maggioranza di loro non riesce a maturare il diritto alla pensione, poiché manca un accordo bilaterale tra Italia e Albania che riconosca a queste persone i periodi contributivi maturati nei due Paesi. Un problema enorme, che però possiamo e dobbiamo risolvere mettendo insieme l'impegno concreto delle parti sociali con quello di tutte le istituzioni competenti in materia". (Com)