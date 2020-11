Milano: nuova area verde in viale Jenner dove c'era l'acquedotto grazie a sponsorizzazione Mapei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Là dove fino a poco tempo fa c'era un impianto dell'acquedotto, domani ci sarà un'area verde bella e curata. L'aiuola centrale di viale Jenner, a Milano, nel tratto iniziale da piazzale Maciachini, si prepara a rinascere grazie all'intervento di Mapei, che attraverso un contratto di sponsorizzazione tecnica nell'ambito del progetto "Cura e adotta il verde pubblico" si occuperà di rigenerare i 42 metri di spartitraffico che per molti anni hanno ospitato un impianto dell'acqua. "Si tratta di un intervento che porterà qualità estetica e ambientale in una strada che ne ha davvero bisogno. Dopo l'eliminazione dell'impianto dell'acquedotto volevamo dare a quest'area una nuova identità, ringraziamo quindi Mapei per averci proposto una soluzione che andrà a migliorare notevolmente la percezione del percorso", dichiara in una nota l'assessore all'Urbanistica e verde Pierfrancesco Maran. Il progetto, a cura dell'Architetto paesaggista Franco Giorgetta, prevede la realizzazione di un disegno geometrico formato da una serie di figure triangolari e trapezoidali caratterizzate da colori diversi ottenuti mediante l'impiego di erbe e tappeti erbosi di colori differenti. (segue) (com)