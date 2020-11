Milano: nuova area verde in viale Jenner dove c'era l'acquedotto grazie a sponsorizzazione Mapei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inserimento di tre fontane a zampillo, una più grande e due più piccole, e la piantumazione di alcune magnolie da fiore dal colore molto marcato miglioreranno notevolmente la percezione complessiva di una strada caratterizzata da un elevato scorrimento di auto lungo le due corsie. Al bordo, negli spazi che intervallano i platani esistenti, si prevede la messa a dimora di arbusti come il Pennisetum alopecuroides, il Miscanthus sinensis e il Festuca glauca, specie vegetali che ben si adattano alla posizione particolarmente ombreggiata dell'aiuola. "L'intervento - dichiara la Famiglia Squinzi, proprietaria di Mapei - si inserisce nella strategia di Mapei volta a offrire il proprio sostegno a favore della società e dei territori in cui opera e a permettere una maggiore valorizzazione delle città, aumentando gli spazi verdi disponibili con l'obiettivo di includere il concetto del bello come elemento centrale della responsabilità sociale d'impresa". L'avvio del cantiere è previsto nei prossimi giorni e i lavori dureranno circa sessanta giorni. (com)