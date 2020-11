India: premier Modi incontra i soldati al confine e invia messaggi a Cina e Pakistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo intero è “nei guai” a causa di “forze espansioniste” che sono “rimaste nel 18mo secolo” ma che saranno “sempre contrastate” dall’India. Lo ha dichiarato il premier indiano Narendra Modi in occasione del suo odierno incontro con i militari di stanza a Longewala, al confine con il Pakistan, in occasione della festività del Diwali. Il riferimento del capo del governo di Nuova Delhi è innanzitutto alla Cina: le relazioni bilaterali sono fortemente peggiorate negli ultimi mesi e le tensioni sono culminate la scorsa estate in uno scontro tra soldati lungo il confine conteso che ha provocato la morte di almeno 20 militari indiani. “L’India – ha detto oggi Modi – crede in una politica di comprensione degli altri, ma è sempre pronta a dare una dura risposta quando necessario”. Il premier ha fatto anche riferimento al Pakistan dopo gli scontri al confine degli ultimi due giorni, che hanno provocato la morte di almeno 14 persone tra militari e civili su entrambi i lati della Linea di controllo, che divide il Kashmir amministrato da Nuova Delhi da quello che ricade sotto la sovranità di Islamabad. “I militari indiani – ha detto a questo proposito Modi – hanno colpito gli sponsor del terrorismo a casa loro”. (segue) (Inn)