India: premier Modi incontra i soldati al confine e invia messaggi a Cina e Pakistan (2)

- Quello di ieri è stato uno degli episodi più sanguinosi di violazione del cessate il fuoco in vigore dal 2003. Tra le vittime indiane figurano almeno sei civili e tre militari, tra quelle pachistane quattro civili e un militare. Secondo la versione di Nuova Delhi, all’origine vi è un tentativo di infiltrazione oltre la Linea di controllo – che divide la porzione del Kashmir amministrata dall’India da quella che rientra in territorio pachistano – sventato dall’esercito indiano. Successivamente vi è stato uno scambio a fuoco con razzi e colpi di mortaio. Islamabad ha protestato ufficialmente attraverso il suo ministero degli Esteri, dichiarando che gli attacchi da parte indiana costituiscono “una chiara violazione dell’accordo per il cessate il fuoco del 2003, contro tutte le norme umanitarie e quelle di condotta professionale militare”. (segue) (Inn)