India: premier Modi incontra i soldati al confine e invia messaggi a Cina e Pakistan (3)

- La Linea di controllo costituisce dal 1948 la frontiera de-facto tra i due Paesi e divide in due il Kashmir, regione a maggioranza musulmana la cui sovranità è rivendicata da India e Pakistan sin dai tempi dell’indipendenza con il Regno Unito. Dal 2003 è in vigore un cessate il fuoco che tuttavia viene frequentemente violato. Le tensioni tra Nuova Delhi e Islamabad si sono acuite in particolare a partire dal febbraio del 2019, quando il Pakistan abbatté un aereo militare indiano nel Kashmir e ne catturò il pilota in risposta a un attacco aereo da parte dell’India in territorio pachistano. Nuova Delhi, da parte sua, sostiene che i raid colpirono la base di militanti armati responsabili di un attentato suicida costato la vita a 40 militari indiani oltre-confine. (Inn)