M5s: Ricciardi, Stati generali straordinario momento di confronto

- Oggi "inizia il momento conclusivo degli Stati generali del M5s. Nessuno avrebbe voluto farli in un periodo così. Perché quando una comunità si riunisce, si interroga, si incontra è importante vedersi, guardarsi negli occhi. Purtroppo non c'erano alternative, non potevano essere più rinviati". Lo scrive su Facebook il vicecapogruppo del M5s alla Camera, Riccardo Ricciardi. "Il Movimento, per continuare a essere lo straordinario strumento di partecipazione collettiva che ha rivoluzionato maggiormente, comunque lo si giudichi, la politica in questo Paese, necessita di un rinnovamento", che deve "prendere spunto dalle innumerevoli esperienze acquisite in questi anni: esperienze di attivismo, di opposizione, di amministrazione, di governo", sottolinea Ricciardi, secondo cui è necessario "conciliare in una sintesi, imparando dalle cose che non funzionano. Non sarà semplice ma sarà importante l'approccio che è uno e uno soltanto: voler bene al Movimento, pensare a quelle cinque stelle che tanto ci hanno unito e fatto sperare in un'Italia migliore. Il mio ringraziamento di buon lavoro va a tutte le persone che oggi si confronteranno per questa idea meravigliosa. Una particolare menzione la dobbiamo a Vito Crimi, che ha traghettato con abnegazione, impegno e serietà il Movimento in una fase così difficile. Buoni Stati Generali a tutte e a tutti", conclude Ricciardi. (Rin)