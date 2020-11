Milano: giunta approva progetto definitivo per nuova sede Casva a QT8, avvio cantiere nell'estate 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collezione del Casva, che si è recentemente arricchita dell'archivio professionale (dal 1952 al 2015) dell'artista, architetto e designer Enzo Mari - ricorda la nota di Palazzo Marino - raccoglie infatti gli archivi di molti prestigiosi altri tra cui Luciano Baldessari, Roberto Sambonet, Studio Ddl (Jonathan De Pas, Donato D'Urbino e Paolo Lomazzi) e Vittorio Gregotti. Il Casva si configura già, pertanto, come un centro di rilevanza europea per lo studio dell'architettura, dell'arte e del design del Novecento. La struttura dell'ex mercato comunale verrà totalmente ristrutturata per ospitare gli archivi del centro: al piano terra, in continuità con lo spazio urbano, sarà allestito uno spazio espositivo di oltre cinquecento metri quadrati, spazi dedicati alla ricerca e alla conservazione per l'uso del personale, locali per la consultazione per ricercatori, studenti e cittadini e spazi per la divulgazione che saranno aperti al pubblico in occasione di eventi, mostre, convegni o manifestazioni pubbliche di quartiere organizzate dal Casva, cui si aggiunge una caffetteria. Il piano seminterrato, invece, sarà dedicato al deposito e all'archivio del patrimonio documentale del centro. (com)