- Ci sono "confusione nella gestione dell’emergenza, caos nella sanità, manovre economiche che ancora non sono chiare. Il centrodestra e Forza Italia chiedono al governo un confronto urgente in Parlamento. L’Italia appare priva di guida". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. (Com)