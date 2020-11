M5s: Crippa, con Stati generali insieme ai cittadini per grande momento di democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con gli Stati generali "il M5s ha realizzato qualcosa di mai visto prima. Un momento di unione e condivisione. Oltre otto mila iscritti hanno partecipato, confrontandosi sui tanti tavoli tematici che si sono susseguiti in queste settimane". Lo dichiara il capogruppo del M5s alla Camera, Davide Crippa. "Più di 300 rappresentanti scelti, stanno dando voce alle istanze dei territori, e questo è un vero momento di democrazia per tutti noi. Mettersi in discussione per migliorare ed innovarsi è il carattere distintivo del M5s, per proseguire questo cammino insieme ai cittadini e soprattutto per i cittadini", sottolinea Crippa, secondo cui "fra i temi più importanti e urgenti, ci sono sicuramente la sanità, la scuola e il tessuto produttivo del Paese, ed ascolteremo tutte le proposte che arrivano dai territori per avere una solida base su cui costruire il lavoro futuro che ci aspetta". (Com)