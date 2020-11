Covid: Pd, giunta lombarda incapace, ma per bene cittadini avanziamo proposte per governare virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzamento delle Usca, incentivi per coprire i posti vacanti dei medici di medicina generale e assunzione di tracciatori: queste alcune delle proposte presentate questa mattina in una conferenza stampa telematica dal gruppo Pd al Consiglio regionale lombardo. “In questa fase abbiamo cercato di dare voce a chi non riusciva a denunciare da solo, a chi si è sentito abbandonato perché non poteva fare i vaccini, a chi non è riuscito a prenotare un tampone, a chi ha vissuto la quarantena in estrema inquietudine, perché purtroppo la medicina territoriale non è stata implementata come avrebbe dovuto. In questi mesi abbiamo anche presentato più volte a Regione Lombardia delle proposte, che sono state bocciate, ma non demordiamo. La situazione è davvero drammatica, continueremo a denunciare, ma anche con un’ottica propositiva, perché la possibilità di cambiare rotta c’è ancora e dobbiamo farlo, lo dobbiamo alle cittadine e ai cittadini lombardi”, ha detto la segretaria del Pd Milano metropolitana, Silvia Roggiani. “Siamo di fronte a una situazione che ci preoccupa, perché abbiamo visto nella giornata di ieri manifestarsi in maniera plastica le tensioni e il blocco a cui la maggioranza che regge Regione Lombardia sta sottoponendo l’intero sistema regionale”, ha osservato il capogruppo dem in Consiglio, Fabio Pizzul, riferendosi al vertice di maggioranza che si è tenuto ieri e che - ha detto Pizzul - “si è trasformato nell’ennesimo nulla di fatto, con i malumori interni alla Lega, le difficoltà di Forza Italia che hanno portato a una situazione di stallo, che probabilmente prelude all’arrivo di un supertecnico a commissariare un assessorato alla Sanità che di fatto era già stato commissariato. Una situazione che denota grande confusione e impotenza da parte della Regione a dare delle indicazioni salde e politicamente univoche in una situazione di crisi”. (segue) (Rem)