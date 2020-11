Covid: Pd, giunta lombarda incapace, ma per bene cittadini avanziamo proposte per governare virus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da parte nostra - ha aggiunto il capogruppo - abbiamo sempre detto che in questa seconda ondata intendevamo offrire la massima collaborazione. Lo abbiamo fatto anche con un atto istituzionale: nell’ultimo Consiglio regionale, attraverso una nostra mozione, abbiamo chiesto un tavolo di confronto che fosse aperto in maniera permanente, che coinvolgesse gli enti locali, le parti sociali e tutti i partiti presenti in Consiglio. Dalla maggioranza è arrivato un ‘no’, con il silenzio da parte di Fontana e della sua giunta. Ne prendiamo atto e continuiamo a fare proposte, ma siamo amareggiati per questo atteggiamento improvvido di chi guida Regione Lombardia e soprattutto di una maggioranza che è ostaggio dei massimalismi di un Salvini che tenta di recuperare spazio, ma perde sempre più credibilità. Oggi ribadiamo le nostre proposte per quella che è la parte più debole e più critica dell’intero sistema, ovvero la sanità territoriale”. “Per aiutare gli ospedali bisogna curare a casa i cittadini che non hanno bisogno di andarci, ma che devono essere monitorati. Purtroppo oggi dobbiamo annunciare che ancora una volta il privato si è organizzato in questo senso, ma non possiamo continuare ad avere servizi solo se li paghiamo”, ha dichiarato la consigliera regionale Pd Carmela Rozza, che per il rafforzamento della medicina territoriale propone un sistema che incentivi e supporti i medici di medicina generale a unirsi tra loro e a lavorare in sinergia con le Usca. “Il sistema deve essere funzionale e quindi in connessione stretta. Noi abbiamo spazi per farlo, dagli ex ambulatori delle Asl ai padiglioni dismessi a Niguarda e negli altri ospedali, a sedi e spazi nel patrimonio edilizio pubblico”, ha detto Rozza, chiedendo anche che venga “garantita la fornitura costante di ossigeno per la domiciliarità”, che vengano fatti “test rapidi periodici in ospedale al personale sanitario” e che vengano allestiti “alberghi per ospitare le persone che non possono rimanere isolate a casa”. (segue) (Rem)