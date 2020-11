Covid: Pd, giunta lombarda incapace, ma per bene cittadini avanziamo proposte per governare virus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è un’urgenza totale di assumere nuovi tracciatori: non ce ne vogliono cento, ma migliaia. E siccome sappiamo che non si trovano medici e infermieri per questo, si possono arruolare altre figure, coordinate da un professionista”, ha aggiunto Rozza. “Il tema del tracciamento - ha aggiunto Carlo Borghetti, vice presidente Pd del Consiglio regionale - è importante e non è possibile sentire dire ‘abbiamo perso la possibilità di tracciare’. Bisogna fare uno sforzo maggiore rispetto a quello che è stato fatto fino a oggi, perché con i tamponi rapidi si può ampliare tantissimo questa potenzialità”. I tamponi rapidi secondo Borghetti si dovrebbero utilizzare anche nelle rsa, non solo per operatori e ospiti, ma anche per i loro famigliari. “Le visite è bene evitarle, ma non vogliamo che siano vietate, perché la relazione è parte fondamentale della cura. Va garantita la sicurezza degli accessi”, ha detto il vicepresidente Pd. “Superato il lockdown, dobbiamo recuperare le fila del governo del virus. Per permettere a tutte le attività economiche di riprendere la loro attività ci vogliono tracciatori, medici e infermieri di territorio e medici di medicina generale. Quello che noi proponiamo dev’essere organizzato velocemente. Questa giunta la riteniamo incapace e inadeguata, ma in questo momento il problema non è lo scontro con la giunta, noi vogliamo aiutare i lombardi e i milanesi e abbiamo offerto la nostra disponibilità”, ha concluso Rozza. (Rem)