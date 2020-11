Cipro: presidenza, visita di Erdogan nel nord è provocazione senza precedenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo presidente dell'autoproclamata repubblica turca di Cipro del Nord, Ersin Tatar, e il presidente cipriota Nicos Anastasiades hanno avuto nelle scorse settimane loro primo incontro a Nicosia con la mediazione del rappresentante speciale della missione Onu nel paese (Unficyp), Elizabeth Spehar. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'incontro è durato circa due ore e il portavoce dell'Onu a Cipro ha dichiarato che è stata un'occasione per "uno scambio di punti di vista in un'atmosfera sincera". Stando a quanto emerso secondo la stampa turca, i due leader avrebbero sottolineato la loro determinazione a rispondere positivamente all'invito del segretario generale Onu Antonio Guterres per svolgere una conferenza tra le cinque parti (le due comunità di Cipro e le tre "potenze garanti" nell'isola). "In questa fase per il popolo turco di Cipro una comprensione di massima sulle basi federali, che è stata avuta sin dal 1977, non dà molta speranza e per questo è tempo di sedersi al tavolo con nuove idee", ha dichiarato Tatar rimarcando la sua disponibilità a partecipare alla conferenza tra le cinque parti coinvolte nella questione cipriota. (segue) (Res)