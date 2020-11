Energia: ambasciatore Cipro in Egitto, forte collaborazione nel settore del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto e Cipro “hanno firmato diversi accordi nel settore dell’energia, in particolare per quanto riguarda il blocco di Afrodite”, che vedrà “nei prossimi anni” la costruzione di un gasdotto sottomarino tra il giacimento e gli impianti egiziani. Lo ha detto oggi ad “Agenzia Nova” Haris Moritsis, ambasciatore di Cipro in Egitto, a margine di una cerimonia sulla scoperta di più di 100 sarcofagi nella necropoli di Saqqara. “Nel settore della cultura, Cipro condivide millenni di storia con l’Egitto a partire dall’epoca Tolemaica”, ha detto Moritsis. “Per quanto riguarda l’energia, abbiamo firmato diversi accordi, in particolare per quanto riguarda il blocco di Afrodite, che nei prossimi anni vedrà realizzata una pipeline per portare il gas estratto in Egitto”, ha detto Moritsis. Una volta giunto agli impianti egiziani, il gas estratto dal blocco 12 della Zona economica esclusiva di Cipro verrà esportato ai diversi mercati internazionali. “Siamo molto felici di essere membri dell’East Mediterranean Gas Forum (Emgf) di cui siamo fondatori. In questo Foro tutte le questioni relative al gas della regione verranno discusse”, ha aggiunto il diplomatico cipriota. Lo scorso settembre, i rappresentanti dei paesi membri dell’Emgf - Egitto, Cipro, Grecia, Israele, Italia, Giordania e Autorità nazionale palestinese – hanno firmato una Carta, in base alla quale il forum diventa un'organizzazione internazionale regionale. Si tratta di una sorta di piccola “Opec del gas” del Mediterraneo, da cui sono esclusi però Turchia e Libano a causa, rispettivamente, delle tensioni con Grecia e Cipro e della presenza di Israele, tecnicamente ancora in stato di guerra con Beirut.(Cae)