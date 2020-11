Milano: ruba una bicicletta in piazzale Lodi, arrestato 53enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un italiano di 53 anni con precedenti per furto è stato arrestato ieri dalle Volanti della Questura di Milano per aver rubato una bicicletta in piazzale Lodi. A dare l’allarme verso le 15 è stato un cittadino, che ha segnalato la presenza di un uomo intento a tagliare con un flessibile a batteria la catena di una bicicletta. Una volta liberato il mezzo, il 53enne ci è salito a bordo e si è allontanato pedalando. Gli agenti intervenuti prontamente lo hanno però rintracciato a poca distanza, fermandolo e arrestandolo per furto aggravato. L’uomo, trovato in possesso di un set di chiavi a brugola, è stato anche indagato in stato di libertà per porto di oggetti atti allo scasso. Nei suoi confronti, infine, la Questura ha avviato anche il provvedimento per il foglio di via, dal momento che il 53enne non ha la residenza nel Comune di Milano, né un legame affettivo che lo colleghi al capoluogo lombardo. (Rem)