Asean: premier Singapore invita Australia e Nuova Zelanda a rimuovere restrizioni ai voli

- Il premier di Singapore, Lee Hsien Loong, ha invitato i governi di Australia e Nuova Zelanda a rimuovere le restrizioni ai voli da e verso i Paesi membri dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), di cui è in corso il summit in formato virtuale. Lo riferisce il quotidiano “The Straits Times”. Lee ha anche auspicato un rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo e la distribuzione del vaccino anti-Covid e per la ripresa economica post-pandemica. “La riapertura dei nostri confini in maniera sicura e calibrata faciliterà la ripresa dell’attività economica e costituirà un importante fattore di fiducia per i nostri popoli e le nostre imprese”, ha dichiarato Lee nel suo discorso. Secondo il premier di Singapore, per tornare a una “nuova normalità” dopo la pandemia i Paesi della regione dovranno collaborare per garantire “un’equa, efficace e sostenibile fornitura di cure e vaccine”. Lee ha anche ribadito l’impegno di Singapore per un “sistema di commercio multilaterale libero, aperto e basato sulle regole”, ricordando in questo senso l’importanza del Partenariato economico regionale comprensivo (Rcep), un accordo di libero scambio che dovrebbe essere firmato nella giornata di domani. (segue) (Fim)