Asean: premier Singapore invita Australia e Nuova Zelanda a rimuovere restrizioni ai voli (2)

- Sempre questa mattina, il primo ministro australiano Scott Morrison ha annunciato che il suo Paese investirà centinaia di milioni di dollari per incentivare la ripresa dopo la pandemia di Covid-19 nel sud-est asiatico. In particolare, il capo del governo di Canberra ha promesso 232 milioni di dollari per l’ambiente, le infrastrutture, l’alta tecnologia e l’istruzione. La pandemia, ha sottolineato Morrison, ha portato dei cambiamenti nella regione ma l’Asean “è al centro della visione dell’Australia per l’Indo-Pacifico”. Da Canberra arriveranno anche 70 milioni di dollari per lo sviluppo di infrastrutture, oltre a 65 milioni di dollari per l’addestramento e l’assistenza tecnica agli Stati marittimi. (segue) (Fim)