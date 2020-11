Asean: premier Singapore invita Australia e Nuova Zelanda a rimuovere restrizioni ai voli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, 104 milioni di dollari serviranno a puntellare il dispositivo di sicurezza del Paesi della regione e verranno convogliati in attività di formazione militare, contrasto al crimine informatico, sicurezza marittima e corsi di inglese. L’Australia aprirà inoltre un ufficio di collegamento nella capitale del Myanmar, Naypyidaw, ed espanderà la propria rete di difesa per coprire tutti i Paesi Asean (Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar e Cambogia). Morrison ha poi ribadito l’impegno a stanziare 500 milioni di dollari in tre anni per sostenere l’accesso al vaccino anti-Covid nella regione: gli investimenti includeranno 21 milioni di dollari per un Centro Asean per le emergenze di salute pubblica e le malattie emergenti, così come 24 milioni di dollari per la lotta all’Aids, alla tubercolosi e alla malaria. “In Australia sappiamo bene che la vostra prosperità è la nostra prosperità”, ha dichiarato il premier nel suo intervento. L’Australia contribuirà infine con 46 milioni di dollari all’attuazione all’accordo di libero scambio Partnership economica regionale comprensiva (Rcep), in via di finalizzazione. L’intesa per la Rcep dovrebbe essere conclusa domani e l’Australia dovrebbe essere tra i Paesi firmatari: ne faranno parte inoltre Giappone, Cina, Corea del Sud, Nuova Zelanda e i 10 membri dell’Asean. Una clausola dovrebbe consentire all’India di rientrare più avanti nel cartello. (Fim)