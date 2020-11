Russia: Putin conferisce onorificenza a equipaggio elicottero Mi-24 abbattuto in Armenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'equipaggio dell'elicottero russo Mi-24, abbattuto nei giorni scorsi dall'Azerbaigian nello spazio aereo dell'Armenia, è stato insignito dell'onorificenza dell'Ordine del coraggio dal presidente russo Vladimir Putin. Lo riferisce l'ufficio stampa del Cremlino tramite una nota. Il 9 novembre il ministero della Difesa russo ha confermato che l'elicottero è stato abbattuto nello spazio aereo armeno, ad una certa distanza dall'area di conflitto nel Nagorno-Karabakh. Due membri dell'equipaggio dell'elicottero russo sono morti nello schianto, mentre uno è rimasto ferito. L'Azerbaigian ha ammesso che l'elicottero russo è stato colpito per errore, scusandosi subito per l'accaduto e offrendo compensazioni a Mosca. "Con questo decreto, il presidente russo Vladimir Putin ha insignito dell'Ordine del coraggio il luogotenente Vladislav Sergeevich Gryazin, il maggiore Yuri Viktorovich Ishchuk (deceduto) e il luogotenente Roman Vasilyevich Fedin (deceduto), per aver dimostrato coraggio e altruismo nello svolgimento dei loro doveri militari", si legge nella nota stampa del Cremlino.(Rum)