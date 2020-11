M5s: Taverna, con Stati generali grande momento democrazia dal basso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con gli Stati generali iniziati poco più di un mese fa con oltre 8 mila iscritti, più di 170 riunioni, mille ore di incontri, decine e decine di tavoli tematici ogni settimana, abbiamo realizzato un grande momento di democrazia dal basso. Abbiamo realizzato qualcosa di rivoluzionario che mai si era visto prima". Lo ha scritto su Facebook la senatrice del M5s Paola Taverna, vicepresidente di palazzo Madama. "Voglio augurare buon lavoro ai più di 300 rappresentanti del Movimento scelti dai territori - ha proseguito - che oggi porteranno la voce della base all’attenzione di tutti e ai 30 oratori che domani, insieme a me, interverranno per concludere questo meraviglioso percorso che apre finalmente la strada verso un futuro davvero più condiviso, davvero collegiale. Usiamo tutte le nostre energie per tramutare i temi e le idee in cose buone per questo nostro Paese. Siamo capaci di cose straordinarie e lo abbiamo sempre dimostrato".(Rin)