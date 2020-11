Imprese: traguardo storico per Enel, alla guida del Down Jones Sustainability world index per il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leadership mondiale di Enel nella sostenibilità è stata riconosciuta con il primo posto nel Dow Jones Sustainability world index (Djsi World) di quest’anno, un traguardo mai raggiunto nei 17 anni di presenza dell’azienda nell’indice. Lo rende noto un comunicato. Ancora una volta, nel processo di selezione del Djsi World, Enel si è distinta nella maggior parte dei 27 criteri valutati da Sam. Nello specifico, la società ha ottenuto un punteggio superiore a 90/100 in oltre il 70 per cento dei criteri, tra i quali alcuni dei più significativi sono la strategia climatica e le opportunità di mercato, due criteri finalizzati a valutare la performance delle utility elettriche nel guidare la transizione verso un modello energetico a basse emissioni di CO2. Inoltre, ad Enel è stata assegnata la prima posizione del Djsi Europe, nel settore “Electric Utilities”, e la seconda a livello mondiale in tutta la famiglia dei Dow Jones sustainability indices per lo stesso settore. (segue) (Com)