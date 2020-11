Imprese: traguardo storico per Enel, alla guida del Down Jones Sustainability world index per il 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il riconoscimento della nostra leadership mondiale in sostenibilità da parte di Djsi World rappresenta per noi un incentivo a continuare a migliorare le performance ambientali, sociali e di governance” ha dichiarato l'amministratore delegato e direttore generale di Enel, Francesco Starace. “La leadership di Enel nelle energie rinnovabili, nella digitalizzazione della rete e nelle soluzioni energetiche avanzate finalizzate alla decarbonizzazione di altri settori, come quello dei trasporti, rappresentano alcune delle principali best practice che hanno contribuito a questo riconoscimento. Con l’integrazione dell’innovazione e della sostenibilità all’interno delle prassi aziendali del gruppo Enel stiamo attivamente guidando la transizione verso un modello a zero emissioni, proteggendo l’ambiente mondiale e creando al contempo valore di lungo periodo per i nostri stakeholder. Vorrei ringraziare tutte le persone che lavorano nel gruppo Enel, è per merito loro che abbiamo raggiunto questo traguardo storico". Enel ha ottenuto risultati eccellenti anche in altri criteri relativi alla valutazione della gestione aziendale responsabile, tra cui la gestione dei rischi e delle crisi, la politica e la gestione ambientale, l’efficienza ecologica delle operazioni, le questioni legate alle risorse idriche, i diritti umani, lo sviluppo del capitale umano e la trasparenza sulle performance sociali e ambientali. (segue) (Com)