Imprese: traguardo storico per Enel, alla guida del Down Jones Sustainability world index per il 2020 (3)

- Anche Endesa, la controllata spagnola del gruppo, è stata inclusa quest’anno nell’indice Djsi World, in cui è presente ininterrottamente da vent’anni. Enel ed Endesa sono due delle otto società ammesse all’indice a livello globale nel settore delle utility elettriche. Inoltre, Enel Americas, controllata sudamericana del gruppo, è stata confermata nel Dow Jones Sustainability emerging markets index e nel Dow Jones Sustainability Mila Pacific alliance index per il terzo anno consecutivo, e nel Dow Jones Sustainability Chile index per il quarto anno consecutivo, mentre la controllata cilena Enel Chile è stata confermata per la terza volta in questi tre indici. La leadership di Enel nella sostenibilità è riconosciuta a livello mondiale anche dalla presenza del gruppo in diversi altri importanti ranking e indici di sostenibilità, come ad esempio Msci Esg Leaders Indices, Cdp Climate “A” list, gli indici Euronext Vigeo-Eiris 120, la serie Ftse4Good index, l’indice Stoxx Global Esg leaders, Iss “Prime” ranking, Bloomberg gender equality index, Refinitiv Top 100 diversity and inclusion index, Equileap gender equality in Europe Ranking, Corporate knights global 100 most sustainable corporations in the World ranking, gli indici Ecpi e i Thomson Reuters/S-Network Esg best practices indices. Il gruppo sta attirando sempre maggiore attenzione da parte degli investitori socialmente responsabili, la cui quota nella società è in costante crescita, e rappresenta circa il 10,8 per cento del capitale di Enel nel 2019, valore quasi doppio rispetto al 2014. Questo incremento, coerente con il crescente riconoscimento dell'importanza degli elementi non finanziari nella creazione di valore sostenibile di lungo periodo, testimonia la crescente leadership di Enel nella sostenibilità. Il modello open innovability di Enel ha continuato ad essere un riferimento per il Djsi, in quanto l'azienda si è distinta nel criterio della gestione dell'innovazione per il quinto anno consecutivo. Combinando innovazione e sostenibilità, Enel mira a sviluppare soluzioni che affrontino le sfide della società, dell'ambiente e dell'energia. In particolare, le soluzioni innovative di Enel nel campo delle rinnovabili stanno rivoluzionando il modo di operare di questi impianti, favorendo l'espansione del settore. Un esempio concreto di un modello innovativo che coniuga la produzione di energia e la salvaguardia dell'ambiente si trova presso l'impianto a duplice uso Aurora Solar, dove la generazione di energia sostenibile si unisce alla realizzazione di servizi vitali per gli ecosistemi, creando vantaggi operativi e ambientali condivisi. (Com)