Università: Carè (Pd), Polimeni orgoglio per Calabria

- "Buon lavoro ad Antonella Polimeni nuova rettrice della Sapienza. Una nomina storica visto che fino a questo momento mai nessuna donna aveva assunto l'incarico all'ateneo romano. La Sapienza parla ancora calabrese. Un motivo di orgoglio per tutti i calabresi, che vedono succedere al rettore Gaudio, di origini cosentine, un'altra conterranea alla guida della Sapienza, questa volta originaria di Reggio Calabria". Lo afferma, in una nota, Nicola Carè, deputato del Partito democratico. "Un'ulteriore prova - conclude - delle eccellenze e dei talenti che provengono da questa regione. Sono certo che svolgerà l'incarico con la professionalità che l'ha sempre contraddistinta". (com)